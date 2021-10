Tausende protestieren gegen "spiking"

In Großbritannien gab es Mittwochabend in 40 Städten Proteste gegen die "Spiking"-Epidemie. Das ist eine rasante Zunahme von Anschlägen auf Frauen, deren Drinks mit Drogen versetzt werden. Die britische Polizei nennt 198 Fälle in den Monaten September/Oktober, dazu kommen noch 52 Übergriffe mit Spritzen. Die größte Demo (1.000 Teilnehmer) fand in Manchester statt. In vielen Universitätsstädten blieben die Bars weitgehend leer, die Protestbewegung hatte zu einem Boykott aufgerufen.