In "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" schreibt Stefan Engel: "Die PFLP ist die zweitgrößte weltliche Befreiungsorganisation in Palästina. Ihre in Europa organisierten Sympathisanten sind Mitglied in der revolutionären und antiimperialistischen Weltorganisation ICOR. Diese lehnt den Antisemitismus wie jede Form von Rassismus ab und vertritt den proletarischen Internationalismus. Sie ist keinesfalls mit faschistischen, islamistisch verbrämten Gruppen wie der Hamas oder dem 'Dschihad' gleichzusetzen und respektiert in ihrem Befreiungskampf das Existenzrecht des Staates Israel" (S. 135). Hier eine Fassung des PFLP-Songs "Under the red Banner", wie er unter anderem bei https://www.youtube.com/watch?v=3BvQoUbrtHk veröffentlicht ist.