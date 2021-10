Veranstaltung als Auftakt zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Einige von uns waren schon bei der 1. oder 2. Internationalen Bergarbeiterkonferenz dabei – für die meisten ist die Tatsache, dass die 3. Konferenz in Deutschland stattfinden wird, die Gelegenheit, dort erstmalig teilzunehmen. Als Freunde der Bergleute haben wir schon verschiedene Events der kämpferischen Bergarbeiterbewegung unterstützt, wie zum Beispiel Treffen der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung.

Die Rote Fahne Redaktion hat die Veranstaltung von Kumpel für AUF am 29. Oktober zuerst fälschlich als "Vorbereitungstreffen" angekündigt. Die Veranstaltung ist aber nicht ein Treffen nur von Kumpel und Kollegen, die bereits aktiv in der Vorbereitung der 3. Bergarbeiterkonferenz tätig sind, sondern eine Informationsveranstaltung für alle Interessentinnen und Interessenten!

Arbeiterführer aus der ganzen Welt kennen zu lernen, von den Erfahrungen der Bergarbeiterkämpfe zu hören und als Unterstützer dabei zu sein, ob als Übersetzer, beim Catering und mehr, macht uns stolz und wir wollen in jedem Fall aktiv mithelfen, dass die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz ein toller Erfolg wird.

Mit der Spendensammlung für die kongolesische Bergarbeitergewerkschaft FOSYCO haben wir mitten in der Zeit des Corona- Lockdown gute Erfahrungen gemacht: bei der Sammlung im Bergarbeiterwohngebiet füllte sich unsere Spendendose und gerade Frauen drückten ihre Solidarität aus. Spenden werden auch benötigt, wenn es gelingen soll, Bergleuten aus allen Kontinenten die Teilnahme an der Konferenz zu ermöglichen. So kostet ein Flugticket aus Australien die stolze Summe von 6000 Euro.

Bestimmt kommen auf der Veranstaltung am 29. Oktober, Beginn 18.30 Uhr, noch viele Vorschläge und Ideen zusammen! Kommt und beteiligt euch!

Kultursaal der Horster Mitte

Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen

18.00 Uhr Einlass / 18.30 Uhr Beginn

Eintritt: 2 / 3 Euro

Einladungs-Flyer zum Download