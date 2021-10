Solidarität mit Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel

Eine Welle der Solidarität gegen diese Kriminalisierung und antikommunistische Unterdrückung entwickelt sich. Alle bisher eingegangenen und dokumentierten Solidaritätserklärungen sind auch in dem Schwerpunkt "Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel klagen gegen Fahndung" - auf der Startseite unten zu finden.

Rote Fahne News setzt hier die Dokumentation der Solidaritätserklärungen fort.

27. Oktober 2021

Die VVN/BdA-Kreisvereinigung Oldenburg/Friesland und die linke Songgruppe "Die Anticapitalistas" aus Oldenburg und der Wesermarsch schreiben: "Auch wenn uns klar ist, dass die H E R R schenden und ihre Organisationen 'uns auf dem Schirm haben', ist es trotzdem immer wieder erschreckend, in welcher konkreten Form es Genossinnen und Genossen von uns trifft. (Ich schreibe "wir", weil klar ist, dass mit diesen Angriffen auch alle anderen linken, kommunistischen Frauen und Männer, die nicht in Euren Organisationen sind, getroffen werden sollen!). 'Angeklagt sind wenige, gemeint sind wir alle'! Und so ist völlig klar, dass wir uns ganz selbstverständlich mit Euch solidarisieren. Merkwürdig finde ich wirklich, dass der Verfassungsschutz hinterher den Bespitzelten dies mitteilt! Die haben sich doch durch öffentlichen Druck noch nie zwingen lassen, ihre Machenschaften zuzugeben? Da müsste dieser Druck viel massiver sein, woran wir ja wohl alle arbeiten! Und so gibt es eine gewisse Parallelität in Oldenburg: Dort gab es Briefe vom niedersächsischen Verfassungsschutz an Parteimitglieder, ehemalige Parteimitglieder der DKP und ein Mitglied, der viel mit der DKP Oldenburg zusammenarbeitet - auch über vergangene bespitzelung! Das war vor einigen Monaten. ich kann dazu weitere informationen geben, wenn Ihr interesse daran habt! Sagt mir, wenn ich noch mehr tun kann! Die hiesige VVN/BdA-Kreisvereinigung, wir als Mitglieder der "Anticapitalistas" und als Einzelpersonen arbeiten viel und gut mit den Menschen der MLPD Oldenburg und der Internationalistischen Liste/MLPD Bremen zusammen und werden dies natürlich auch weiterhin tun. In Bremen haben wir zweimal mit Erfolg Veranstaltungen der Internationalistischen Liste/MLPD musikalisch begleitet und tun dies auch immer wieder gerne in diesem Umkreis gegen Fahrtkostenerstattung! Kämpferische Grüße!"