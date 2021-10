VW-Konzern steigerte Gewinn trotz Absatzeinbruch

Die Türkei ist den Neuauflagen verschiedener EU-Programme beigetreten. Bis 2027 nimmt sie am EU-Forschungsprogramm "Horizont Europa", am Bildungsprogramm "Erasmus plus" sowie am "Europäischen Solidaritätscorps" teil. Dies geht aus Angaben der EU-Kommission. Das bedeutet für diese Programme eine Gleichstellung der Türkei mit den EU-Ländern.