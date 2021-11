Bei Dialektik-Semestern des Arbeiterbildungszentrums noch Plätze frei

Semester 1: Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft, Kursleiter: Peter Römmele

Semester 2: Die wissenschaftliche Anwendung der dialektischen Methode, Kursleiter: Peter Römmele

Semester 3: Die Lehre von der Denkweise, Kursleiter: Joachim Griesbaum



Anmeldung bei: ABZ Gelsenkirchen, Koststraße 8, 45899 Gelsenkirchen, Telefon: 0209-5084129, Fax: 0209-513875; Mindesteilnehmerzahl 15



Übernachtungen sowie Verpflegung am Tag vor oder nach den Kursen ist möglich, Mittagessen ist Standard. Bitte bei der Anmeldung das Gewünschte angeben. Preise: Die Kursgebühr beträgt 66 Euro, Vollverpflegung und Unterkunft für sechs Tage 180 Euro bis 270 Euro, je nachdem, welcher Standard der Unterkunft gewünscht wird.

Am 20. und 21. November findet außerdem ein Subbotnik im Ferienpark statt, an dem die Seminarteilnehmer gerne mitmachen können. Dazu kann auch schon am Freitag, den 19. November, angereist werden.