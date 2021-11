Freundliche Mitteilung: Ihr Beitrag für die Pflegeversicherung wird erhöht!

Sie erklärten: „Weil in der Pandemie die Kosten für die Pflege stark gestiegen sind, hat der Gesetzgeber einen zeitlich befristeten Zuschlag auf Ihren Beitrag eingeführt. Dieser Extra-Beitrag ist in Ihrer privaten Pflegepflichtversicherung vom 1. Januar 2022 bis zum Jahresende zu erheben. Warum dieser Zuschlag erforderlich ist, möchten wir Ihnen gern erläutern. Wie Sie vermutlich wissen, hat die Corona-Pandemie die Pflege stark belastet – u. a. durch Ausgaben für Schutzkleidung, Corona-Tests und Desinfektion. Zudem blieben viele Betten in der Pflege leer, weil Menschen aus Angst vor Ansteckung auf ihre Betreuung verzichteten. Dies führte einerseits zu zusätzlichen Kosten, andererseits zu Einnahmeausfällen bei den Anbietern. Damit diese Belastungen nicht zur Insolvenz von Pflegeeinrichtungen führen, hat die Politik hier für finanziellen Ausgleich gesorgt.“

Dies zeigt: Es wird alles getan, damit die Konzerne – in diesem Fall die Gesundheitskonzerne – zu ihren Profiten kommen. Zahlen müssen wir. Sogar für ihre Einnahmeausfälle müssen wir herhalten.