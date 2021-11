Colombo: Protest gegen Privatisierung

Am Mittwoch traten 800 Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen in Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania in den Streik. Seit vier Jahren gibt es keinen Tarifvertrag, keine Lohnerhöhung. Vor allem Protestieren die Lehrkräfte allerdings gegen die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen an den öffentlichen Schulen der Stadt. Ein Drittel der Kinder gelten als offiziell arm, gleichzeitig sind die Klassen zu groß, es gibt keine Lehrbücher und es werden immer mehr Kurse gestrichen.