Corona: Booster-Impfung ist nützlich

In Thüringen kann man sich nach fünf Monaten die Auffrischungsimpfung holen - ohne sonstige Einschränkungen. Ich hoffe, das kann unbürokratischer erledigt werden, als die ersten beiden, in deren Rahmen ich mich im Internet anmelden musste; es sehr undurchsichtige Indikationen und eine Zuteilung zu irgendeinem Impfzentrum quer in Thüringen verteilt gab. Ich habe alleine 60 Euro nur für den Zug für meine zwei Impfungen ausgeben müssen, und wenn ich körperlich nicht fit gewesen wäre, wäre wohl noch ein Taxi zum Impfzentrum nötig gewesen. So war es halt ein 20 Minuten-Extra-Fahrrad-"Ausflug" bei glücklicherweise gutem Wetter. Meiner Meinung nach dürften die Pharmakonzerne sich nicht auf ihrem entwickelten Impfstoff ausruhen und ihn immer und immer wieder verkaufen, auch wenn sich das Virus verändert.

Sie müssten den Impfstoff verbessern. Sie haben Milliarden an Gewinnen gemacht. Sie sollen sie für die Menschheit ausgeben! Im Sozialismus wäre das so. Und die Forscher und Hersteller würden nicht nur dem Virus hinterher entwickeln. Sie würden mit der bewussten Anwendung der dialektischen Methode Prognosen erstellen, wie ein "erfolgreicheres" Virus aussehen würde und einen darauf wirkenden Kompleximpfstoff entwickeln. Ohne dass Pharmakonzerne sich die Taschen voll machen. „Dem Volke dienen“, das wäre die Devise!

Aber wir fordern heute schon: Macht kostenlos einen neuen wirksamen Impfschutz! Aufhebung der Patentrechte! Impfung bei den Hausärzten! Vertrauen in die Massen!