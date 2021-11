Die RAG klaut unseren Männern und Söhnen die Zukunft!

Uns Frauen ist die Gesundheit unserer Familien besonders wichtig und dass unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben. Für die gesundheitlichen Folgen der Vergiftung zahlreicher Bergleute mit PCB und Giftmüll unter Tage trägt die RAG die volle Verantwortung. Die Ruhrkohle AG (RAG) betreibt nach der Schließung der letzten Zeche eine Politik der verbrannten Erde. Nicht nur, dass sie sich um die Gesundheit der Bergleute nicht kümmert, sie vergiften wissentlich mit der Flutung der Bergwerke unser Grundwasser und Trinkwasser.

Wir Bergarbeiterfrauen sind der Meinung, dass die RAG nicht damit durchkommt, dass bewusst unwissentlich die Gesundheit unserer Männer und Söhne, Brüder und Freunde menschenverachtend und skrupellos für den Profit aufs Spiel gesetzt wird und dass sie jetzt keine Verantwortung übernimmt. Was von der Studie, die die RAG zu PCB an 200 Bergleuten in Aachen durchgeführt hat, zu halten ist, erwähnt Professor Kraus (Verantwortlicher für die Studie): „Eine akute Gesundheitsgefährdung, gemessen an heute gültigen Richtwerten, liegt nicht vor.“ Und das, obwohl erhöhte PCB-Werte bei der Hälfte der Kumpel nachgewiesen worden.

Was hier vertuscht werden soll, ist die chronische Belastung der Bergleute. Kumpel für AUF schreibt in seinem Flyer zur Beteiligung an der RAG-unabhängigen Studie zur gesundheitlichen Untersuchung der Bergleute: „Krankheiten infolge von PCB-Belastung sind schleichende Erkrankungen kommen oft erst nach vielen Jahren zum Tragen und die RAG nimmt sich davon nichts mehr an. Als einzelner ist es kaum möglich, dagegen anzukommen und eine Anerkennung als Berufskrankheit durchzusetzen. Deshalb ist es notwendig eine von der RAG unabhängige Studie durchzuführen.“

Als Frauen waren und sind wir oft verzweifelt, weil wir keine Erklärung für die Symptome unserer Männer und Söhne haben. Die Schulmedizin kam hier auch nicht weiter. So berichtet eine Bergarbeiterfrau: „Mein Mann ist nach der Schließung gerade mal in Anpassung gekommen. Ich dachte, der hatte aber 'Glück gehabt'. Und auf einmal klagt mein Mann über Kopfschmerzen. Er kann sich schlecht konzentrieren, ist oft müde. Der Arzt sagt, er habe ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Ich frage mich: Wieso? Er war immer aktiv, fuhr Fahrrad. Ich finde, er soll sich untersuchen lassen.“

Ein an Krebs erkrankter Bergmann schrieb: „Ich war 26 Jahre lang Bergmann. … Wir sind lange genug belogen und betrogen worden. Wir wollen jetzt die Wahrheit wissen. Viele unserer Kumpel sind ja schon zu Grabe getragen worden. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen, die noch leben, und ihre Familien ist es wichtig. Nehmt an der Untersuchung teil und lasst euch ärztlich untersuchen. Wir haben in unserer Arbeit unter Tage immer zusammengehalten. Wir müssen das jetzt auch weiter tun. Wir wollen es wissen – einer für alle und alle für einen“.

Gemeinsam mit der überparteilichen Bergarbeiterbewegung wollen wir durchsetzen, dass diese Vergiftung mit PCB und weiteren gefährlichen Giftstoffen wie Quecksilber, Cadmium und Arsen als Berufskrankheit anerkannt, die Kosten für die Untersuchung aller Bergleute sowie die Behandlung durch die RAG übernommen werden. Die RAG soll gegebenenfalls den Bergleuten Schadenersatz etc. bezahlen. Sprecht mit euren Männern und Söhnen, macht mit bei der Studie. Natürlich wollen einige „es gar nicht erst wissen“, kommen Ängste hoch „vielleicht habe ich PCB und werde Krebs bekommen“ usw. Aber wir müssen diese Ängste überwinden, damit wir Klarheit bekommen und in die Zukunft blicken können.

Für die Teilnahme wendet euch per E-Mail an kumpel-@gmx.de, Kumpel für AUF, Schmalhorststraße 1C, 45899 Gelsenkirchen oder an die Kontaktadresse der Bergarbeiterfrauen. Von dort werden der Kontakt zu den teilnehmenden Arztpraxen und Infogespräche vermittelt.

Kumpel für AUF garantiert, dass die Fragebogen und die Ergebnisse der Studie anonymisiert werden und dass der Datenschutz zu 100 Prozent eingehalten wird. Die Teilnahme für die Kumpel ist kostenlos. Spenden sind natürlich erwünscht!