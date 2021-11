Fresenius kündigt die Vernichtung von 5000 Arbeitsplätzen an

Der Klinikkonzern Fresenius kündigt beim Dialysekonzern FMC die Vernichtung von 5.000 Arbeitsplätzen an. Er will bis 2025 500 Millionen Euro einsparen. Als Begründung wurde genannt, dass die Corona-Krise dem armen Konzern zu schaffen macht. Menschen setzen Behandlungen und Operationen aus Angst vor der Ansteckung mit Corona ab. Ein anderer Grund ist die Übersterblichkeit der Nierenkranken in der Corona-Krise. Die Dialyse-Patienten, die "Kunden" vom FMC-Konzern, starben zu Tausenden. Die Anzahl der Kunden nahm ab, während die Ausgaben für Schutzmaßnahmen stiegen! Wie Karl Marx in seiner Schrift "Elend der Philosophie" ausführte, hat der Zynismus seine Ursache nicht in der Sprache, sondern in der Realität der bürgerlichen politischen Ökonomie.