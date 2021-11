Geändertes Titelthema der nächsten Ausgabe

Das Titelthema der nächsten Ausgabe des Rote Fahne Magazins 23/2021 wird auf die Bewertung der Weltklimakonferenz in Glasgow umgestellt. Bisher sollte der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November im Mittelpunkt stehen. Das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt der nächsten Ausgabe bleiben. Die Redaktion bittet trotz der Kurzfristigkeit um kurze Berichte und Korrespondenzen zu Diskussionen über die Weltklimakonferenz in Betrieben, Schulen, mit Nachbarn, in der Umweltbewegung und so weiter. Bis spätestens Freitag, 5. November, an rotefahne@mlpd.de