"Heilbronner Stimme" berichtet über Ehrung von Doris und Günter Kachel für 40 Jahre MLPD-Mitgliedschaft

In einem würdigen Rahmen hat der MLPD Kreisverband Heilbronn-Neckarsulm seine Mitglieder Doris und Günter Kachel für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei und ihrer Vorgänger-Organisation KABD geehrt. Anwesend waren Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Kinder und Enkelkinder der Jubilare. Als Überraschungsgast kam ein Genosse, der heute mit seiner Familie in Portugal lebt. Er berichtete den jüngeren Mitstreiterinnen und Mitstreitern über die Ereignisse in den 1980-er Jahren, als er mit seiner damaligen Frau und den beiden Jubilaren die damalige Ortsgruppe Heilbronn aufbaute.

Doris Kachel, 67 Jahre alt, ist im Süden Württembergs auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie arbeitete später in einem Metallbetrieb und als Reinigungskraft an Heilbronner Schulen. Von ihren Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst wurde sie als ver.di-Personalrätin gewählt. Sie ist besonders aktiv in der Aufbau- und Wohngebietsarbeit der MLPD und pflegt einen großen Freundeskreis. Beim Parteiaufbau der MLPD in Ostdeutschland brachte sie ihre Erfahrungen und ihre Tatkraft insbesondere in Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Im Kreisverband Heilbronn gilt sie als die „unermüdliche Kämpferin“, die bei jedem Einsatz dabei ist.

Günter Kachel, 70 Jahre, lebte zunächst in Böckingen und hat den Beruf des Malers und Lackierers erlernt. Er entschied sich bewusst für einen Arbeitsplatz bei AUDI in Neckarsulm, wo er über 30 Jahre lang in Betrieb und Gewerkschaft konsequent für Arbeiterinteressen kämpfte. Bis heute ist er bei gewerkschaftlichen Aktivitäten dabei und gehört zu den „IG-Metall-Senioren“. Als Internationalist beteiligte er sich aktiv am Aufbau der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz, war einer von 177 ehrenamtlichen Brigadisten beim Aufbau des Gesundheitszentrums in Kobane (Rojava, kurdisches Selbstverwaltungsgebiet in Syrien). Er ist vielseitig kulturell interessiert und unterstützt die Heilbronner Agentur des Literatur- und Reiseunternehmens people to people. Seine handwerklichen Fähigkeiten bringt er u.a. im Arbeiterbildungszentrum ein.

Doris und Günter Kachel haben zwei erwachsene Töchter und vier Enkelkinder, die ebenfalls in Heilbronn leben. Ihre Hilfsbereitschaft, uneigennützige Art und ihr Engagement in der täglichen Kleinarbeit sind ein Vorbild für alle Jüngeren.