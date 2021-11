Griechenland

Solidarität für den Kampf der Hafenarbeiter bei COSCO

Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) erklärt am 30. Oktober ihre Unterstützung: „Der Kampf der COSCO-Arbeiter … ist ein Kampf der gesamten Arbeiterklasse, weil er das Fehlen selbst grundlegender Sicherheits- und Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz, die Intensivierung der Arbeit und die Intensität der Ausbeutung, die sich am Arbeitsplatz verstärkt, in den Vordergrund rückt, als Ergebnis der jüngsten anti-arbeitsrechtlichen Gesetze, die verabschiedet wurden.

Korrespondenz