Irland und EU uneins über Israels "Terroristen"-Etikett für Rechtsgruppen

Unterdessen deckt die Europäische Union weiterhin ihre Freunde in Tel Aviv. Dies deutet auf eine Spaltung zwischen Dublin und Brüssel in der Frage hin, wie die Angelegenheit zu behandeln ist.

"Wir haben, wie auch die EU, um eine Beweisgrundlage für die Benennung dieser Nichtregierungsorganisationen gebeten", sagte Coveney der Jerusalem Post während eines Besuchs im Apartheidsstaat am Dienstag.

Aber "wir haben keine glaubwürdigen Beweise erhalten, die die NGOs mit dem Terrorismus in Verbindung bringen, jedenfalls nicht die, die ich gesehen habe", fügte Dublins Spitzendiplomat hinzu.

Der entschiedene Israel-Befürworter Coveney ist kein Freund der palästinensischen Rechte. Doch selbst seine Geduld wird durch die Behauptung Israels vom letzten Monat auf die Probe gestellt, dass die sechs Gruppen - Al-Haq, Addameer, Defense for Children International Palestine, die Union of Palestinian Women's Committees, die Union of Agricultural Work Committees und das Bisan Center for Research and Development - Geld an die Volksfront für die Befreiung Palästinas weiterleiten.

Wie jede andere palästinensische politische Partei, die sich gegen die militärische Besatzung Israels wehrt, wird die PFLP von Tel Aviv als "terroristische" Organisation eingestuft.

In einem Dokument, das Israel Irland zur Verfügung stellte, wurde eine solche Anklage gegen die sechs Rechtsgruppen nicht begründet", berichtete die Jerusalem Post unter Berufung auf den irischen Außenminister.

"Zwei Organisationen, die wir in bescheidenem Umfang finanziell unterstützen und die vor allem Menschen in den besetzten Gebieten im Westjordanland vertreten, werden nun als Unterstützer terroristischer Organisationen bezeichnet, und wir würden gerne die Beweise dafür sehen", sagte Coveney.

