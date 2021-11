Kritik am RKI berechtigt, aber nicht an seinen Warnungen vor der aktuellen Entwicklung

Hier der Link zum Artikel.

Ein Leser schrieb dazu: Ich stimme der Grundrichtung eures Artikels vollständig zu, bin jedoch nicht damit einverstanden, wenn das RKI etwas aus der Schusslinie genommen wird. Es gibt einen interessanten Artikel, in dem der Hallenser Virologe Kekulé schwere Vorwürfe gegen das RKI erhebt: 'Das RKI hat an-vielen-Stellen-versagt - Parlamentarische-Aufarbeitung-gefordert'. In diesem Artikel werden mehrere wichtige Stationen während der Pandemie geschildert, in der das RKI völlig daneben lag - wohl aus naheliegenden politischen Motiven!

Der Autor antwortet: Der kritische Hinweis ist berechtigt. Mir ging es darum, die aktuelle heuchlerische Kritik am RKI und seinem Leiter Professor Wieler auseinanderzunehmen. Er wird ja aus dem Lager von FDP und Grünen wegen "Regierungsnähe" deshalb angeschossen, weil er vor der aktuellen Entwicklung gewarnt hat und die Pandemie noch nicht für beendet erklären will. Damit steht er dem Konzept der Monopole im Weg, das auch vom Noch-Gesundheitsminister Spahn getreu umgesetzt wird. ...

FDP und Grüne lenken von ihrer eigenen Rolle als Monopolparteien ab, wenn sie den Kopf von Wieler fordern, weil die Zahl der Impfungen falsch niedrig angegeben wurde. In diesem Punkt werden Wieler und das RKI auch von Professor Kekulé in dem genannten Artikel auf der ntv-Webseite verteidigt, während er in anderen Punkten das RKI scharf und berechtigt kritisiert. Dieser Punkt kam bei meinem Artikel zu kurz. Dabei ist die Liste der Kritik von Professor Kekulé noch gar nicht vollständig: Er kritisiert die Fehleinschätzung des Virus als "harmlos" zu Beginn der Pandemie, die anfängliche Ablehnung von Masken als "Keimschleudern", anfängliche Ablehnung von Schulschließungen und von Einreisekontrollen an Flughäfen, die wirkungslose Corona-Warn-App und falsche Daten und Prognosen zum Pandemie-Verlauf.