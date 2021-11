Macht mit bei den internationalen Nikolausfeiern von Rotfüchsen und REBELL!

Auf dem letzten Rotfuchstreffen haben wir gemeinsam mit den Rotfüchsen überlegt, wie genau das Programm auf ihrer Nikolausfeier aussehen soll. Auf jeden Fall möchte ein Rotfuchs auf dem Keyboard etwas vorspielen, wir wollen das Rotfuchsjahr vorstellen, Lieder singen und Plätzchen verkaufen. Da wollen wir auch Rotfuchsmütter fragen, ob sie uns den Teig evtl. vorbreiten können und wir dann die Plätzchen ausstechen und backen. Da nicht alle Rotfüchse dabei waren, muss auch noch einiges geklärt und auch noch überlegt werden, welche Fähigkeiten die anderen Rotfüchse haben, die noch zum Tragen kommen können bei der Technik, Kunststücken vom Sport o.ä.

Dann haben wir vom REBELL den Rotfüchsen erzählt, was bei Opel/Stellantis in Eisenach passiert ist. Dass die Arbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden und gleichzeitig das Material aus der Fabrik nach Frankreich ausgeliefert wurde – also, dass einiges darauf hindeutet, dass sie die Fabrik schließen wollen. Die Arbeiter dann in Deutschland ihre Arbeit verlieren und die Arbeiter in Frankreich noch mehr arbeiten müssen! Wir haben ihnen vorgeschlagen, das Lied "Erhobenen Hauptes" gemeinsam zu singen, denn die Chefs von Opel haben auch Angst vor den Arbeitern, weil die Opel-Arbeiter in Bochum über zehn Jahre unbeugsam gegen die Schließung des Werks in Bochum gekämpft und Solidarität aus der ganzen Welt bekommen haben. Dabei ist dieses Lied entstanden, und so sind die Kolleginnen und Kollegen auch Vorbilder für den Kampf um Arbeitsplätze.

Gemeinsam sind wir stark! So heißt es in den Rotfuchsregeln, aber das lernt man auch von den Arbeitern - egal ob aus Frankreich, Österreich oder Deutschland: gemeinsam sind die Arbeiter im Kampf um ihre Arbeitsplätze stark! Das Lied ist nicht so einfach, deswegen werden das REBELL und Rotfüchse gemeinsam singen … Aber wir wollen uns das erkämpfen, das zu lernen.