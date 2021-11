Schwangere stirbt: Proteste gegen Verbot von Schwangerschaftsabbruch

In Österreich scheiterten diese Woche die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag für 130.000 Beschäftigte in der Metallindustrie. Die Metallgewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn, der Unternehmerverband bot 2,5 Prozent an. Zwischen Mittwoch und Freitag gab es in mehr als 350 Betrieben kurze Protestaktionen, teilweise vor den Betrieben und auf der Straße. So demonstrierten Donnerstag früh 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE Aufzug in Wien. Für nächste Woche sind längere Warnstreiks angekündigt.