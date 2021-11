Flohmarkt in Truckenthal

„Suchen * finden * tauschen * schauen … und viel Zeit für Gespräche“

Selbstgemachtes, Kostbarkeiten, neue Freunde finden für das, was man nicht mehr braucht, was aber zum Wegschmeißen zu schade ist. All das ist der Flohmarkt im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal, der am 13. November stattfinden wird.

Von Dagmar Kolkmann