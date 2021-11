Solidarität mit der Opel-Belegschaft aus Eisenach

Tolles Solidaritätsvideo der VW-Kollegen aus Zwickau

Unter dem Motto „In den Marken getrennt, in der IG Metall vereint“ setzten am 29. Oktober über 200 Vertrauensleute aus dem VW-Fahrzeugwerk in Zwickau sowie vom Zulieferer Adient vor dem Werkstor von Opel in Eisenach ein kraftvolles Zeichen der Solidarität.