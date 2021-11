Wirksamer Gesundheitsschutz muss organisiert werden!

Dafür soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, die es den Bundesländern ermöglicht, für gewisse Bereiche wie zum Beispiel Großveranstaltungen Maskenpflicht oder 3G-Regelungen anzuordnen.

Regierung als Dienstleister der Monopole

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert bereits seit Monaten gebetsmühlenartig den generellen Verzicht auf Lockdowns und Grenzschließungen. Doch so richtig zufrieden sind die Spitzen der Monopolherrschaft mit ihrer geschäftsführenden Regierung noch nicht. BDI-Chef Siegfried Russwurm kritisiert: „Wir haben immer noch keinen Plan, wie wir vor die Welle kommen als Gesellschaft. In der Tat sind wir momentan in einem Wettlauf zwischen Impfdurchdringung und neuen Virusvarianten. Und der einzige Weg, der für mich plausibel erscheint ist: impfen, impfen, impfen.“

Impfen klar, aber: Man kann die Pandemie nicht wegimpfen!

An verschiedenen weltweiten Brennpunkten läuft die Pandemie weiterhin aus dem Ruder, aktuell in Russland und Osteuropa. In Russland wurden zum Beispiel am 27. Oktober 35.575 Neuinfektionen und 1.145 Todesfälle gemeldet. Auch in USA und Brasilien ist die Lage noch außer Kontrolle, in all diesen Ländern ist das Gesundheitssystem heillos überlastet. Die von reaktionären Kräften geförderte Verweigerung der Corona-Impfung und vernachlässigte Gesundheitssysteme führen täglich zu tausenden vermeidbaren Toten. Aber auch für den Imperialismus selbst ist das Impfen in erster Linie ein Geschäft mit Maximalprofiten: So sind auf dem ganzen Kontinent Afrika bisher gerade einmal 10 % der Menschen geimpft. Das große Geld machen die Konzerne eben woanders!

Kinderkliniken jetzt schon maximal ausgelastet

Auch in Deutschland nimmt die vierte Welle der Infektion Tag für Tag an Fahrt auf mit 37.520 Neuinfektionen am 29. Oktober und täglich steigenden Inzidenzwerten. Hier verhindert zumindest die erreichte Impfquote von etwa 68%, dass die Todeszahlen explodieren und die Kliniken kollabieren. Intensivstationen und Kinderkliniken sind trotzdem jetzt schon bereits maximal ausgelastet, wegen Personalmangel sind 25 % der Intensivbetten abgemeldet. Viele Menschen und Wissenschaftler sind entsetzt, dass ausgerechnet in einer dynamischen Zunahme der Infektion die Lockerungsmaßnahmen auf die Spitze getrieben werden. Der Monopol-Sprecher Russwurm ist aufgrund seiner bürgerlichen Weltanschauung natürlich nicht imstande, die wahren Ursachen zu benennen, warum die Bundesregierung nur dazu in der Lage ist, „auf Sicht zu fahren“ und mit der Parole „mit dem Virus leben“ kaltschnäuzig in Kauf nimmt, dass vermeidbar Menschen aller Altersgruppen an Corona versterben oder langfristige Gesundheitsschäden in Kauf nehmen müssen.

Kampf für umfassenden Gesundheitsschutz!

Die MLPD und die Kräfte des Internationalistischen Bündnisses werden weiterhin den Kampf für einen umfassenden Gesundheitsschutz organisieren und diesen mit dem Kampf gegen das Krisenprogramm der Monopole und der Verbreitung der sozialistischen Perspektive verbinden!