Rojava

Welt-Kobanê-Tag am 1. November 2021

Am gestrigen 1. November jährte sich zum siebten Mal der Sieg der kurdischen Befreiungskämpfer über die islamistisch-faschistischen Truppen des IS (Islamischer Staat) in Kobanê durch heldenhaften Kampf mit einer beispielhaften internationalen Solidarität.

Von hodo