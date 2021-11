"Alle Dörfer bleiben - Lichter für Lützerath - Wald- und Dorfspaziergänge gehen weiter"

Der frühere Kohleausstieg rückt näher. Nicht zuletzt weil der Druck aus den Dörfern, von der Straße, aus der Wissenschaft ... immer größer wird.

Deshalb lassen wir nicht nach: Wir kommen immer wieder; wir setzen Zeichen im Rheinischen Revier, in Düsseldorf und Essen und an den Verhandlungstischen in Berlin. Wir stoppen die NRWE-Kohlebagger weit vor 2030!

Es gibt viel zu tun, zum Beispiel:

Samstag, 13. Oktober - Lichterweg in Lützerath: Am Samstag, den 13. November, ab 17.30 Uhr gibt es einen besonderen Dorfspaziergang. Den Lützerather Lichterweg. Wir erleuchten mit Laternen und Lichtern den lebendigen Ort der Vielfalt. Bringt Laternen und Lichter mit. Wir freuen uns auf Euch!

Sonntag, 21. November, 91 Monate Wald- und Dorfspaziergänge, diesmal wieder rund um Manheim und das Bochheimer Wäldchen. Hier setzt NRWE gerade die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen fort, der Bochheimer Wald soll vernichtet werden - gegen alle Beteuerungen zum Erhalt und zur Vernetzung des Hambacher Waldes. Treffpunkt: 11.30 Manheim, 12 Uhr Start,

Sonntag, 5. Dezember, 92 Monate Wald-, Dorf- und Feldspaziergänge. ADB, Lützi bleibt, Eva und Michael und viele andere laden ein, rufen Euch / Sie zur Hilfe. Gemeinsam retten wir die Dörfer, gemeinsam stoppen wir die Bagger, gemeinsam unterstützen wir Eckardt Heukamp beim Kampf um seine Heimat. Eckart kämpft für uns alle, für unsere Kinder und Enkelkinder. Treffpunkt: 11.30 Uhr Mahnwache Lützerath, Start 12 Uhr, Spaziergang in und um Lützerath, zu den Orten der Zerstörung. Ca. zweieinhalb Stunden, danach Speis und Trank an der Mahnwache und im Camp, bitte eigenes Geschirr mitbringen.