Antifaschistisches Gedenken an die Opfer der „Reichspogromnacht“

Damit einher geht die antikommunistische Mär vom "linken Antisemitismus", die jeden mit diesem Kampfbegriff brandmarkt, der Kritik an der imperialistischen Politik Israels und an dessen Unterdrückung des gerechten Befreiungskampfs des palästinensischen Volks übt. Kritik an der Politik Israels ist aber kein Antisemitismus. Das haben gerade auch viele jüdische Menschen deutlich gemacht, die den Hitler-Faschismus überlebt hatten und sich deshalb gegen jede Form des Rassismus wendeten.

Die KPD, die 1938 im Untergrund arbeiten musste, hatte 1938 sofort die Judenpogrome verurteilt und die verhamlosende Bezeichnung als "Reichskristallnacht" kritisiert.

Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL begehen das Gedenken an die Opfer der "Reichspogromnacht "unter dem Motto „Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!“. Insbesondere unter der Jugend braucht es breite antifaschistische Bewusstseinsbildung.

Steinmeiers spricht weiter davon, dass „Demokratie und Freiheit nicht vom Himmel gefallen“ wären. Er präsentiert die Bundesrepublik Deutschland als Symbol von Demokratie und Freiheit, die sich gegen DIE Diktaturen in der Geschichte verteidigt hätte. Doch handelt es sich bei der Bundesrepublik Deutschland nicht um ein Land von Demokratie und Freiheit, sondern um eine kapitalistische Diktatur der Monopole, die in diesem Land das Sagen haben. Am 9. November jährt sich auch der Jahrestag der Novemberrevolution 1918, als die Revolutionäre und Arbeitermassen für echte Demokratie und Freiheit für die Massen im Sozialismus kämpften! Dieser Kampf erreichte nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Schutz der damals sozialistischen Sowjetunion mit dem Aufbau einer demokratisch-antifaschistischen Grundordnung in der DDR bedeutende Erfolge. Dort war die Macht des Monopolkapitals, der Hintermänner des Faschismus, beseitigt.

Völlig zu Recht kämpfte die demokratische Volksbewegung der DDR wiederum am 9. November (1989) gegen das Stasi-Regime unter Honecker, das Infolge der Restauration des Kapitalismus entstanden war.

Gedenken wir am 9. November der Opfer des Hitler-Faschismus und des Widerstands dagegen! Gedenken wir aber auch der Revolutionäre und der kämpfenden Arbeiter vom 9. November 1918 und der Novemberrevolution in Deutschland. Gedenken wir auch der demokratischen Volksbewegung in der DDR, die am 9. November 1989 die Wiedervereinigung Deutschlands erkämpfte. Dieser Gedenktag ist für die MLPD ein Ansporn, dafür zu kämpfen, dass die imperialistischen Wurzeln von Faschismus, Antisemitismus, Rassismus und Faschismus revolutionär überwunden werden und Demokratie und Freiheit für die Massen Realität werden.

