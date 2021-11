Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International - Regionalgruppe Süd

Brief an die kommende Bundesregierung

Beim Mitgliedertreffen der Regionalgruppe Süd des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International im Oktober haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschlossen, einen Brief an die Parteien zu schreiben, die gerade die neuen Regierungskoalition aushandeln, um ihnen die Probleme und Lebenslage der Refugees nahezubringen: