Bürokratie beim Kontaktpersonen-Test in Bayern

Ein Arzt, bei dem ich am Montag in Behandlung war, wurde positiv auf Corona getestet. Die Praxis rief mich gestern Vormittag an und legte mir nahe, mich beim Hausarzt auf Corona testen zu lassen. Der Hausarzt sagte mir am Telefon, dass er überlastet wäre und die Tests nicht stemmen könne. Er verwies mich an das öffentliche Testcenter am Nürnberger Flughafen.

Ich rief dort an, nach fünf Minuten in der Warteschleife wurde der Anruf einfach abgebrochen. Also fuhr ich zum Flughafen. Weil ich keinen Termin hatte, flog ich aus dem Testcenter wieder raus - mit einem Verweis auf den QR-Code am Eingang. Den sollte ich scannen und einen Kontaktpersonen-Termin buchen. Als ich das ausprobierte, erschien auf meinem Smartphone der Hinweis, dass das nur geht, wenn ich entweder eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt oder von einem behandelnden Arzt vorlege. Entnervt habe ich den Vorgang abgebrochen und bleibe jetzt erstmal ungetestet, bis das Gesundheitsamt sich eventuell bei mir meldet.