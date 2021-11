Griechenland

Die Seeleute von Piräus streiken

Am Fährhafen in Piräus bei Athen herrscht normalerweise geschäftiges Treiben. Inselbewohner, die in Athen etwas zu erledigen hatten, eilen auf die Fährschiffe zu ihren Inseln, ebenso Touristen, und in einem anderen Teil des Hafens kommen die LKWs auf der Autobahn zu den Schiffen - mit Baustoffen aller Art, die auf die Inseln transportiert werden. Die Fähren nach Venedig und Dubrovnik machen sich bereit.

Von Gis