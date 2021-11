Tag gegen Gewalt an Frauen

Dürfen Männer dabei sein?

In vielen Städten - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit - bereiten Frauen zurzeit ihre Aktionen zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November vor. Das ist verbunden mit intensiven weltanschaulichen Auseinandersetzungen. In verschiedenen Bündnissen – so auch in Stuttgart – kommt die Frage auf, ob Männer bei den Aktionen mitmachen dürfen bzw. sollen, wenn sie die Sache der Frauen unterstützen.

Korrespondenz aus Stuttgart