Hamburg

Ein Song zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Anlässlich unseres Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November und unseren Startvorbereitungen zur 3. Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunesien, den wir Courage-Frauen aus Hamburg bundesweit und weltweit kämpferisch verbunden in allen Städten auf die Straßen tragen, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen: Den widerständigen Gewalt-gegen-Frauen-Song „Vivir Ouintana - Cancion sin Miedo“ (Gesang ohne Angst) mit vielen Genossinnen, Genossen und musikalischer Begleitung unserer Hausband Peperoni in deutscher Übersetzung.

Korrespondenz