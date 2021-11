Er war kein Einzelner!

Elser war aus dem schwäbischen Königsbronn bereits 1938 nach München umgezogen und hatte dort das Attentat sorgfältig vorbereitet. Nächtelang verbarg er sich im Bürgerbraukeller, um für seinen selbstkonstruierten Sprengsatz eine Säule auszuhöhlen.

Über Jahrzehnte wurde der mutige Antifaschist, der am 9. April 1945 im KZ ermordet wurde, im bürgerlichen Nachkriegsdeutschland totgeschwiegen oder gar verunglimpft. Erst seit Anfang der 2000er-Jahre gab es offizielle Ehrungen und Anerkennung für ihn, wobei jedoch seine Geschichte im antikommunistischen Sinne verbogen wurde. Damit sollte die Tatsache, dass die revolutionäre Arbeiterbewegung und die Kommunisten Hauptträger des antifaschistischen Widerstands waren, vertuscht werden. Elser war Mitglied des Roten Frontkämpferbundes, der an der Seite der KPD gegen Kapitalismus, Militarismus, imperialistische Kriegsvorbereitung und Faschismus kämpfte. Als er auf der Flucht an der Schweizer Grenze verhaftet wurde, trug Elser das Abzeichen des Bundes bei sich.

Die Nazis machten aus ihm einen britischen Agenten, der heutige bürgerliche Antifaschismus einen Einzelkämpfer. „Er war ein Einzelner“ heißt es irreführend in der Überschrift des Artikels über die Einweihung des Georg-Elser-Platzes in Hamburg in der heutigen Ausgabe der FAZ. Nein – Georg Elser war Teil der revolutionären Arbeiterbewegung und Kommunist! Nur damit keine konstruktiven Lehren für den aktuellen Kampf gegen die Rechtsentwicklung und die Wegbereiter des Faschismus gezogen werden, wird sein Andenken antikommunistisch verzerrt.



Mehrfach ist die Rote Fahne in der Vergangenheit auf Georg Elsers mutige Tat und ihre Darstellung in den Medien eingegangen:

