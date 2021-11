Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter – der Widerstand auch!

Wir von der MLPD arbeiten seit langem im 8.März-Bündnis mit. Wie der Name schon sagt, werden hier v. a. der internationale Frauentag und auch der Tag gegen Gewalt an Frauen vorbereitet. Zur Zeit wird eine Kundgebung geplant die am 25. November, ab 17 Uhr, am Nürnberger Kornmarkt starten soll - und eventuell auch eine Demo durch die Altstadt. Es wird verschiedene Aktionen geben,: So einen Flashmob mit orangen Regenschirmen, und eine Rote-Schuh-Aktion mit 135 Paar Schuhen - jedes steht für einen Morde an einer Frau in diesem Jahr.

Von den verschiedenen teilnehmenden Gruppen (Yeni Kadin, MLPD, Fem AG IL, Organisierte Autonomie, ROJA, Internationales Frauencafé, Frauenverband Courage, und einige weitere) werden Redebeiträge - auch zu ähnlichen Themen - kommen, bis hin zur Perspektive der Befreiung der Frau im Sozialismus.

Wir haben durchaus in einigen Punkten Differenzen, konnten uns bisher aber immer auf einen gemeinsamen Aufruf einigen.