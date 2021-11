Hartnäckiger Busfahrer Streik

Am gestrigen "11. 11." war traditionell die Kampagneneröffnung in den klassischen deutschen Karnevalshochburgen. Sicher freuten sich viele, nachdem der Karneval im letzten Jahr Corona-bedingt ausfiel, darüber, endlich wieder feiern zu können. Und man kann auch Corona-gerecht bestimmte Feiern machen. Aber so, wie das gestern teils über die Bühne ging, lief das seitens eines Teils der Veranstalter - aber auch mancher Feiernder - völlig verantwortungslos. Wir haben die höchsten Corona-Inzidenz-Zahlen aller Zeiten. Und trotzdem lagen sich teils Gruppen an Menschen, zum Teil ohne Maske, fröhlich und bierselig schunkelnd in den Armen. Das Ergebnis dieses Superspreader-Events wird sich in einigen Tagen an der Zahl der Corona-Neuinfizierten zeigen! Gerne Corona-gerecht: Mit Abstand, Masken, 2G plus Test usw. Aber so, wie gestern auf Teufel komm raus Normalität vorgegaukelt wurde, passt es genau in die völlig verantwortungslose Corona-Politik, sowohl der geschäftsführenden Regierung, wie der kommenden „Ampel“-Koalition. Dazu sagt die MLPD berechtigt „Nein“!