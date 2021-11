„Kommunistische Partei Kenias solidarisiert sich mit Rojava“

Die Revolution in Rojava stellt für emanzipatorische Kräfte auf der ganzen Welt ein Zeichen der Hoffnung dar. Die Frauenliga der Kommunistischen Partei Kenias (CPK) erklärte nun ihre Solidarität mit Kampf der Frauen in Rojava.

Dabei unterstrich die Sprecherin der Liga, Sefu Sani, die Bedeutung der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) als eine „säkulare, militärische Frauenkraft im Mittleren Osten“. Sie erklärt: „Wir als Kommunistinnen in Kenia und in Afrika und auf der ganzen Welt stehen in Solidarität mit Rojava.“