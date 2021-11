Michalis Aivaliotis kommt zu Rundreise nach Deutschland

Die Bundesvertretung von Solidarität International e. V. (SI) und SI gesamt freuen sich, Michalis Aivaliotis von Stand by me Lesvos vom 17. bis 20. November 2021 in Deutschland empfangen zu können. Es werden im Rahmen des Solidaritätspaktes zwischen SI und Stand by me Lesvos drei Veranstaltungen stattfinden: Am 18. November in Gelsenkirchen, am 19. November in Kassel und am 20. November in Stuttgart. Im Umfeld sind jeweils auf Anfrage gerne Pressegespräch möglich.

Michalis Aivaliotis kommt nach Deutschland, um den persönlichen Kontakt zu SI herzustellen, sich bei allen Unterstützern zu bedanken und die Fortsetzungen zur Entwicklung der Zusammenarbeit zu beraten. Im Laufe des Jahres waren über 120.000 Euro gesammelt, eine große Ladung Nähmaschinen für die Lehrwerkstatt und die Ausstattung eines Schulbusses ermöglicht worden. Doch neue Herausforderungen stehen an: Zum Beispiel angesichts der Pläne, aus den Lagern nach dem Modell Samos, gefängnisähnliche Hochsicherheitstrakt zu machen, anstatt den gefürchteten in Europa eine Zukunft zu geben.

Michalis Aivaliotis steht für Hilfe zur Selbsthilfe auf Augenhöhe: „Keiner, außer die Betroffenen und Flüchtlinge selbst, kennt besser deren Sorgen und Probleme. Deshalb bauen wir auf die Selbstorganisation. … Wir sind überzeugt davon, dass eine Lösung des Flüchtlingsproblems nur mit den Flüchtlingen möglich ist.“ schreibt er zu seiner Vorstellung im Buch „Free Moria!“ Und ersetzt auf internationale Zusammenarbeit: „Der gemeinsame Solidarpakt mit Solidarität International e. V. (SI) ist neu für mich. Er gab uns gemeinsame Ziele und Aufgaben. Die bisherige Arbeit zeigt, wie wertvoll solch ein Vertrag ist, für eine gleichberechtigte Arbeit und vor allem für das Kennenlernen und die Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens.“

In diesem Sinne engagiert er sich auch gegen den geschäftsmäßigen NGO-Stil vieler Hilfsorganisationen, bei denen mächtig Geld versickert. Er arbeitet vollständig ehrenamtlich, ebenso wie die zahlreichen Aktivisten in der Selbstorganisation der Flüchtlinge. Also jede Menge Diskussionsstoff über eine bisher einzigartige Initiative der Zusammenarbeit auf Gegenseitigkeit.