Korrespondenz aus Gelsenkirchen

Öffentliche Mogel-Debatten über Klimaschutz und Umweltzerstörung

In der letzten Zeit wurden so viele Corona-Ansteckungen entdeckt, wie nie zuvor. In einem Artikel auf „www.zeit.de“ ist zwischendrin eine kleine Umfrage eingebettet: „Sollten Inlandsflüge verboten werden? Ja / Nein“. Später fragte mich ein Freund, ob die MLPD eigentlich dafür ist, dass Silvester verboten wird – wegen der Umwelt.