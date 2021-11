Duisburg

Organisierung eines Jugendkonzerts ist eine selbständige Tätigkeit?

Eine besonders schräge Posse trägt sich aktuell in Duisburg zu. Hier hat die Anmelderin des Jugendkonzerns, das im Rahmen der Bundestagswahlkampfs der Internationalistischen Liste / MLPD am 25. September in Duisburg-Hamborn stattfand nun ein Schreiben vom Finanzamt Duisburg-Hamborn erhalten.

Von ffz