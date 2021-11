Prof. Dr. Rolf Verleger ist tot

Einer der engagiertesten Kritiker der israelischen Politik ist tot. Der jüdische Arzt und Aktivist Prof. Dr. Rolf Verleger verstarb am 8. November mit 70 Jahren an einer Krankheit. Obwohl er beruflich - als Neurologe - gar nichts damit zu tun, kritisierte er die rassistische Politik Israels gegenüber den Palästinensern. Angesichts der unsagbaren Verbrechen, die die Zionisten seit ihrer Einwanderung in Palästina an der indigenen Bevölkerung begangen haben, schrieb er: „Das Judentum, meine Heimat, ist in die Hände von Leuten gefallen, denen Volk und Nation höhere Werte sind als Gerechtigkeit und Nächstenliebe.“ Shalom Rolf Verleger