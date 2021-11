Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet heute erstmals über 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Innerhalb eines Tages wurden 50.196 Neuinfektionen registriert. Das ist ein Inzidenzwert von 249,1. Eine Überlastung der Intensivstationen sei nicht mehr abzuwenden, so die Krankenhausgesellschaft. Zynisch mutet es da an, wenn der vermutlich kommende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute im Bundestag in Bezug auf Corona erklärt, es gehe darum, das Land „winterfest zu machen“. Dazu will er nächste Woche ein Bund-Länder-Treffen einberufen. Während die Hütte lichterloh brennt, schlendert Scholz zum Telefon um die Feuerwehr zu rufen – sehr weitsichtig!