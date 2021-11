Am 3. November streikten rund 250 Beschäftigte der Molkerei Friendship Dairies in Friendship, New York. Sie protestierten gegen die Forderungen der Unternehmensleitung, die höhere Beiträge für die Gesundheitsversorgung vom Lohn abziehen will. Ein Gewerkschafter erklärte: „Wir bekamen keine Gehaltserhöhungen, keine Anreize, und was sie jetzt vorschlagen, ist ein Schlag ins Gesicht.“ Die Firma gehört zum kanadischen Unternehmen Saputo mit über 67 Produktionsstätten weltweit.