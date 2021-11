„So haben sie es gemacht“

2100 Hafenarbeiter an den Piers II und III des Containerterminals in Piräus gingen als Sieger aus dem Streik. Die Tore des Terminals waren dicht. Sieben Tage lang arbeitete keiner. Vor dem Hafen bis weit hinaus in den Saronischen Golf (Ägäische Meer) warteten die Schiffe die nicht beladen und entladen wurden.

Markos Bekris sprach zu den Arbeitern auf der letzten Versammlung. Er hat den Hafen die ganzen Tage nicht verlassen außer zu den Demonstrationen und Kundgebungen. Der 33-Jährige ist Vorsitzender der ENEDEP (Gewerkschaft der Containerumschlagarbeiter). Auf Homepage der Gewerkschaft bewertet Markos den Sieg:

"Ich arbeite beim Lösen und Verschnüren der Container, die von den Schiffen geladen und gelöscht werden. Das ist der Posten eines Verladers. Die Arbeit wird manuell und nicht maschinell ausgeführt. Ich benutze Stangen und Hebeböcke, um die Container auf dem Schiff zu sichern und zu lösen, während gleichzeitig tonnenschwere Container über mir fahren. Alle Hafenarbeiter, die in einer Höhe von bis zu 50 Metern arbeiten, sind der Witterung voll ausgesetzt. Der Hafen ist 24 Stunden am Tag in Betrieb. Bislang arbeiten an jeder Kranbrücke in Piräus vier Personen, darunter ein Hebekranführer und ein Kranlader, die sich an Bord des Schiffes befinden, sowie ein Schublader und ein weiterer Lader, die sich auf der Pier befinden. Der tote Hafenarbeiter Dimitris Daggli war ebenfalls Schublader, das heißt, er war dafür zuständig, die Ladefahrzeuge unter die Kranbrücke zu lenken und Mechanismen an den Enden der Container anzubringen, um diese zu sichern, die jeweils etwa zehn Kilogramm wiegen.

Eine unserer Forderungen war, die Zahl der Mitarbeiter auf jedem Posten von derzeit vier auf sechs zu erhöhen, Schließlich verpflichtete sich das Unternehmen, die Zahl der Mitarbeiter pro Portalkran auf fünf zu erhöhen. Für uns war das wichtigste, dass der Unfall geklärt wird. Wir wollten nicht, dass der Fall in den Akten landet. Wir drängen darauf, das Verfahren zu beschleunigen. Am Tag des Unfalls riefen wir selbst um 23 Uhr nachts beim Zentrum für Risikoprävention am Arbeitsplatz (OCPC) an. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie gerade eine E-Mail über den Vorfall erhalten, aber niemand hatte sie angerufen, um sofort eine Inspektion vor Ort vorzunehmen"

Ein weiterer wichtiger Punkt war:

„Die Einsetzung eines Ausschusses für Gesundheit und Sicherheit, den es bisher auf den Piers II und III nicht gab. Ähnliche Ausschüsse gibt es in den PPA-Anlagen, in der Schiffbauzone von Perama, im Hafen von Thessaloniki und anderswo. An diesem Ausschuss werden Arbeitsmediziner, Sicherheitstechniker und Arbeitnehmer beteiligt sein, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmaßnahmen bei der Arbeit eingehalten werden. Wir haben eine Zusage für die endgültige Abschaffung des Schichtsystems. Diese sind definiert als Schichten, die ein Hafenarbeiter im Abstand von acht Stunden absolviert. Es kommt sehr häufig vor, dass jemand von der Arbeit kommt, nach Hause geht und innerhalb von acht Stunden wieder zur Arbeit kommt. Nach den Zahlen, die uns das Unternehmen selbst vorgelegt hat, wurden im vergangenen Jahr 1000 Fälle von Gegenverschiebung registriert. Damit ist jetzt Schluss, und wir werden wie Menschen arbeiten, also einen Achtstundentag"

"Das Entscheidende war, dass die Arbeiter selbst massiv reagierten. Selbst Kolleginnen und Kollegen, die Ängste und Unsicherheiten hatten, sich am Streik zu beteiligen, gingen schließlich nicht zur Arbeit und schlossen sich dem Kampf an. Und das ist die beste Antwort auf diejenigen, die seit vielen Jahren von der Wirkungslosigkeit der Kämpfe sprechen und sagen, dass der einzige Weg der Kompromiss mit den ‚Arbeitgebern‘ ist. Aber es gab keinen anderen Weg. Wir dürfen nicht vergessen, dass einer unserer Kollegen, Mitsos, nie nach Hause gegangen ist, um das zu bekommen, was wir gefordert haben"

Internationale Solidarität

"Es gab einen organisierten Versuch der Vertuschung, aber durch unsere eigene Initiative und unseren eigenen Kampf, die Gewerkschaft ENEDEP und die Arbeiter, wurde es überall bekannt. Der entstandene Druck hat dazu beigetragen, unsere Forderungen zu erfüllen. Weltweit war es das erste Mal, dass Cosco den Forderungen der Arbeitnehmer nachgegeben hat. Die Beschäftigten in den Häfen von Mexiko, Dänemark, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und der Türkei haben sich solidarisch gezeigt und in ihren Häfen Kundgebungen mit Transparenten zur Solidarität mit den Hafenarbeitern von Piräus abgehalten. Mitglieder des französischen Gewerkschaftsbundes CGT kamen nach Griechenland, um die Hafenarbeiter zu unterstützen, und verteilten hunderte von gelben Westen, während sie zusammen mit Mitgliedern der türkischen Gewerkschaft Blumensträuße vor dem Tor des Containerterminals neben dem Foto von Dimitris Daggli hinterließen.“