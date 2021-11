Statement aus Belarus zur Situation der Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze

Die offiziellen Beziehungen zwischen Polen und den baltischen Staaten zu Belarus sind politisch sehr angespannt, auch wenn das Verhältnis der Bevölkerung traditionell gut ist. Meiner Einschätzung nach wollen die belarussische Regierung und der Geheimdienst KGB austesten, wie Polen und die EU reagieren. (...) Eine Hilfsbewegung in Belarus, so wie es sie in Polen gibt, ist mir nicht bekannt. Das hat seine Ursache in der starken Unterdrückung jeglicher eigenständigen Initiative durch den belarussischen Staat. Die Grenztruppen und der Staat versorgen die Flüchtlinge mit dem Nötigsten an Kleidung, Nahrung und medizinischer Hilfe, vor allem, wenn sie durch die polnischen Grenzbeamten verletzt wurden. Ich weiß nicht, wer die Flüchtlingsbewegung durch Belarus organisiert. Aber in jedem Fall werden die Flüchtlinge hier als Manövriermasse der russischen und der EU-Imperialisten missbraucht. Das erhöht auch die allgemeine Kriegsgefahr!