"Tag-X-Mobilisierung"

Angesichts der Entwicklungen der letzten Wochen erneuern wir hiermit unseren Tag X-Aufruf von 2019, auf dessen Grundlage am 9. Oktober 2019 als Antwort auf den Angriff der türkischen Armee gegen die Städte Serêkaniyê und Girê Spi weltweit hunderttausende Menschen gegen den Krieg und in Solidarität mit dem Widerstand auf die Straße gingen. Der Krieg und der Widerstand haben niemals aufgehört. Mit unterschiedlichsten Mitteln greift der türkische Staat ununterbrochen die Freiheitsbewegung in Kurdistan an, sowohl im Norden/Türkei, im Süden/Irak und in Nordsyrien/Rojava. Ein Krieg „niedriger Intensität“ und von Zeit zu Zeit „hoher Intensität“ wird gegen die Bewegung und das Volk geführt.

Gegen diesen unablässig geführten Krieg gegen die verschiedenen Völker in der Region, welche sich nach einem friedlichen und respektvollen Leben miteinander sehnen, leisten die Menschen in Nordsyrien ungebrochenen Widerstand. Seit 2012 haben sie ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und versuchen seither, eine selbstverwaltete, demokratische Gesellschaft für sich aufzubauen. Insbesondere die Freiheit der Frau und die Vorreiterrolle der Frau innerhalb der Gesellschaft und in der Verteidigung der Errungenschaften der Revolution spielen dabei eine wichtige Rolle. Nachdem die Menschen in Rojava dazu in der Lage waren, sich erfolgreich gegen den IS zu verteidigen, begann der türkische Staat mit gezielten Angriffen gegen die Region. Seither hat der faschistische türkische Staat in drei Operationen in den Jahren 2016, 2018 und 2019 wichtige Regionen der demokratischen Selbstverwaltung in Nordsyrien besetzt. Die Folgen dessen sind Ausbeutung, Unterdrückung und erzwungener demographischer Wandel.

