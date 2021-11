Umsatz- und Gewinnexplosion - Firmenadresse passt

Mit folgender Pressemitteilung wendet sich die Konföderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Europa (ATIK) an die Öffentlichkeit (Auszüge): "Tausende Flüchtlinge warten nach Angaben von Medien und internationalen Hilfsorganisationen in Weißrussland an der polnischen Grenze darauf, in Europa anzukommen. Die polnische Regierung, die den Flüchtlingen den Krieg erklärt hat, hat die Grenzen mit Zäunen geschlossen und etwa 12.000 Soldaten an Grenzübergängen zusammengezogen. ... Wir müssen dringend als demokratische Kräfte handeln, um das Leben der Flüchtlinge zu retten, die an der polnischen Grenze festgehalten werden. Wir rufen lokale und migrantische Organisationen in Europa auf, die Stimme der Migranten an der polnischen Grenze zu sein. Aufgrund der Tatsache, dass die europäischen Länder 'die drei Affen' spielen, rufen wir auf den Straßen dazu auf, den gemeinsamen Kampf zu verstärken, indem wir die Forderungen der Flüchtlinge kundtun. ... Öffnet die Grenzen! Hoch die internationale Solidarität!"