„Unser Handeln basiert auf dem Vertrauen in die Flüchtlinge und Einwanderer“

Michalis Aivaliotis, Elektrotechniker, Ausbilder und Schulleiter in Mytilini auf der Insel Lesbos, Griechenland, ist seit der ersten Stunde in der Hilfe für Flüchtlinge auf der griechischen Insel aktiv. Er steht für Hilfe zur Selbsthilfe auf Augenhöhe: „Keiner, außer die Betroffenen und Flüchtlinge selbst, kennt besser deren Sorgen und Probleme. Deshalb bauen wir auf die Selbstorganisation. ... Wir sind überzeugt davon, dass eine Lösung des Flüchtlingsproblems nur möglich ist mit den Flüchtlingen,“ schreibt er zu seiner Vorstellung im Buch „Free Moria!“ und setzt auf internationale Zusammenarbeit: „Der gemeinsame Solidarpakt mit „Solidarität International e.V. (SI)“ ist neu für mich. Er gab uns gemeinsame Ziele und Aufgaben. Die bisherige Arbeit zeigt, wie wertvoll solch ein Vertrag ist für eine gleichberechtigte Arbeit und vor allem für das Kennenlernen und die Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens.“

Wann und wo?

18. November – Diskussionsveranstaltung, Gelsenkirchen, Beginn 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr unter aktuellen Corona-Schutzbedingungen; Gelsenkirchen, Hauptstraße 40 (Ladengeschäft „people-to-people“)

19. November– Diskussionsveranstaltung, Kassel, von SI u

20. November – Diskussionsveranstaltung, Stuttgart, Beginn 17.30 Uhr, Einlass 17 Uhr unter aktuellen Corona-Schutzbedingungen, Bruckwiesenweg 10 – Stuttgart-Untertürkheim

Zur Veranstaltung in Gelsenkirchen ist wichtig, dass der Platz, um bei der Veranstaltung persönlich anwesend zu sein, begrenzt ist. Aber sie wird per Livestream über youtube übertragen. Damit hat jeder die Möglichkeit, sie zu verfolgen und an der Diskussion teilzunehmen: youtu.be/T368cgJf-Vw

Weitere ständig aktualisierte Informationen auf der Homepage von SI: https://solidaritaet-international.de/