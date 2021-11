Alarmstufe Rot – endlich entschlossene Maßnahmen durchsetzen!

Am 14. November betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland 289,9. Täglich werden neue Rekordzahlen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Immer mehr Kliniken und Intensivstationen sind vollgelaufen und können keine Notfälle mehr versorgen. Es gibt Landkreise mit Inzidenzwerten über 1000. Bei den Neuinfektionen liegt der Wochentrend bei 58 Prozent Zunahme.

Es geht laut dem Virologen Christian Drosten um die ernsthafte Gefahr weiterer 100.000 zusätzlicher Toter: „Wir haben eine echte Notfall-Situation.“¹ Ärzte und Pflegepersonal sind am Ende ihrer Kräfte. In den Flüchtlingsheimen in NRW gibt es eine skandalöse Impfquote von nur 21 Prozent.2 Empörende Karnevals-Genehmigungen wie in Köln garantieren schon die nächsten Hot-Spots. Eine übergroße Mehrheit in der Bevölkerung ist sauer und fordert mehr Entschlossenheit. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer sagen 49 Prozent, die Corona-Schutzmaßnahmen „müssten härter ausfallen“. Richtig! 71 Prozent fordern eine Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege, 65 Prozent befürworten dies für Beschäftigte in Schulen und Kitas.

Völlige Unfähigkeit der Herrschenden

Doch was machen die Regierungsverantwortlichen? RKI-Chef Lothar Wieler verkündet zwar dramatisch: „Es ist fünf nach zwölf.“3 Aber was wird wirklich getan? Bis vor wenigen Wochen erweckten die Regierenden den Eindruck, man habe die Pandemie nun im Griff. Verantwortungslos verweigern sie die längst dringend gebotenen Maßnahmen.

Noch schlimmer: Sie entschärfen das Bundesinfektionsschutzgesetz so, dass nur noch „Maßnahmen mit geringer Eingriffstiefe“ im Ermessen der Länder möglich sind. Sie folgen dem Diktat der Monopole, die sich jegliche Einschränkung ihrer Profitwirtschaft verbitten, ohne Rücksicht auf Verluste. Lediglich bei den Bürgertests musste die Regierung nach massenhafter Kritik zurückrudern: Seit dem 13. November sind sie wieder kostenlos.

Dass die Impfkampagne bei 67 Prozent vollständig Geimpften stagniert und die Booster-Impfung nur mäßig in Gang kommt, liegt ebenfalls in der Verantwortung der Regierenden. Ihr pragmatisches „Auf-Sicht-Ffahren“ entwickelt sich gerade zur Massenkarambolage im dichten Nebel. Dabei kann man bei wissenschaftlicher Analyse und Handlungsweise im Interesse der breiten Massen durchaus klar sehen.

Aktiver Widerstand – jetzt!

Die MLPD hat in der Roten Fahne 23/2021 (Seite 23) und auf Rote Fahne News am 10. November (mehr dazu hier) einen ausführlichen Forderungskatalog zur vierten Welle der Pandemie zur Diskussion gestellt: Maskenpflicht, kostenlose Tests, Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen, breite Überzeugungsarbeit und individuelle Impfberatung, Booster-Impfungen für Risikogruppen und für andere nach vorherigem Antigen- und Antikörpertest, Forschung und beschleunigte Zulassung von wirkungsvollen Therapien und neuen noch nebenwirkungsärmeren Impfstoffen, bei Zusammenkünften in Innenräumen „2G plus“, umgehende Lohnerhöhungen und Neueinstellungen im Gesundheitswesen und in der Altenpflege!

Volle Solidarität mit den kämpfenden ver.di-Kolleginnen und -Kollegen in der gegenwärtigen Tarifrunde der Bundesländer!

Das alles gilt uneingeschränkt weiter – ist aber inzwischen zu wenig!

Deshalb muss die Diskussion entschlossener geführt werden: Eine Option ist die früher schon von der MLPD aufgestellte Forderung nach einem begrenzten und massenfreundlichen Lockdown, vor allem einschließlich der Industrie und auf Kosten der Profite. Dazu meint der Duisburger Arzt Dr. Günther Bittel, Mitglied der Medizinerplattform des Internationalistischen Bündnisses:

„Ein kurzer, schlagkräftiger Lockdown kann geeignet sein, die vierte Welle zu brechen. Zwei Wochen Ferien für die Republik, volle Weiterzahlung von Löhnen und Gehältern sowie des Verdienstausfalls bei kleinen Selbständigen auf Kosten der Monopole! Sinnvolle Kontaktbeschränkungen sind geboten. Demonstrationen und Versammlungen im Freien unter Bedingungen des Gesundheitsschutzes müssen jederzeit möglich sein!“

Dr. Bittel erhält Zustimmung von weiterer kompetenter Seite. So fordert die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut „einen kurzen, harten Lockdown“: „Wenn wir in einer verzweifelten Situation sind, müssen wir zwei Wochen lang alles herunterfahren.“4 Auch darf die Diskussion über eine Ausdehnung der Impfpflicht auf weitere soziale Berufe bis hin zu einer allgemeinen Impfpflicht kein Tabuthema mehr sein.