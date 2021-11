Wegbereiterin des Faschismus in Deutschland will mit purem Rassismus punkten

Fraktion und Parteispitze haben Anfang der Woche gleich fünf Pressemitteilungen verschickt. Inhaltlich geht es darum, dass die deutsche Regierung aufgefordert wird, die polnischen „Sicherheitskräfte“ an der Grenze zu unterstützen. Die Bundesregierung wird aufgefordert - auch in einem Bundestagsantrag, der heute eingebracht werden soll, dass die „europäischen Partner, die Grenzzäune errichten, großzügig finanziell bei deren Bau, Ausbau und Unterhalt“ unterstützt werden sollen. Über die - beklagenswerten - Opfer an der Berliner Mauer Krokodilstränen vergießen. Aber gegen Flüchtlinge an der Grenze werden Grenzbefestigungen, schwer bewaffnete Soldaten etc. gefordert.

Das ist typisch AfD: Rassismus verbreiten, faschistoide und ultrareaktionäre Politik machen, Fake News verbreiten. Echte Probleme der Massen, wie die explodierenden Zahlen von Menschen mit Corona auf der Intensivstation oder Menschen, die an der Pandemie gestorben sind, interessiert diese Partei nicht. Im Gegenteil: Sie lehnte jetzt erst im Bundestag sogar die 3G-Regel ab. Und das, obwohl heute bekannt wurde, dass Alice Weidel (ungeimpft) sich mit dem Coronavirus infiziert und umgehend in häusliche Quarantäne begeben hat. ...