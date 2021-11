Trotz B90/Grüne in der Regierung - das Ende der Windkraft?

Doch es geht auch anders, wie von der sächsischen Landesregierung bewiesen wird: Dort wurden im ersten Halbjahr mehr Windkraftanlagen abgebaut (zwölf Stück), als neue aufgestellt (null Stück). In Sachsen hat man also die Energiewende-rückwärts eingeführt. Das Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft hat Wolfram Günther (B90/Grüne) unter sich. Er ist erster Stellvertreter des CDU-Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer. Man kann gespannt sein, zu welchen Zugeständnissen und Verbiegungen B90/Grüne in der künftigen Bundesregierung bereit sind - im Tausch gegen die Ministerposten.