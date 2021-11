AfD-Mann Sichert hetzt mit manipulierten Zahlen - Betroffener Abgeordneter kontert

Mit aus dem Kontext gerissenen Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts versuchte er von der Zuschauertribüne aus – dort müssen die (AfD)-Abgeordneten sitzen, die keine Angaben über eine Impfung oder einen Test machen wollen - die Impfstoffe als gefährlich, tödlich und wirkungslos darzustellen.

Dabei bemühte er das Beispiel des CDU-Abgeordneten Sepp Müller, der trotz doppelter Impfung und Booster an Corona erkrankt gewesen sei. Müller meldete sich sofort zu Wort und erklärte, dass er froh gewesen sei, geimpft gewesen zu sein: „Mir lief nur die Nase“, erklärte er und brachte das Beispiel eines seiner Freunde, der früher Marathon gelaufen sei, nicht geimpft war und nach seiner Corona-Infektion heute so schwer an Long-Covid erkrankt sei, dass er kaum die Treppe hochkomme.

Das bestätigt, was Günter Wagner, Hausarzt aus Gelsenkirchen am Dienstag, 16. November, gegenüber der Roten Fahne Redaktion erklärte: „Geimpfte können sich infizieren und das Virus übertragen – sie infizieren sich aber wesentlich seltener und verbreiten das Virus auch weniger als Ungeimpfte." Und deshalb ist auch seine Schlussfolgerung der Notwendigkeit einer Impfpflicht richtig: "Ich bin der Meinung, dass die Schließung der Impflücken nur mit einer Impfpflicht möglich ist. Die bisherigen Impfungen sind für eine Virus-Variante entwickelt, die es kaum mehr gibt. Ihre Wirkung gegen die Delta-Variante ist deutlich geringer. Deshalb sind die Booster-Impfungen erforderlich, die auch einen Schutz gegen die Delta-Variante bewirken." (Mehr dazu hier)

Vielleicht sollte Herr Sichert mal lieber seine an Corona erkrankte und ebenfalls ungeimpfte Fraktionsvorsitzende Alice Weidel fragen, wie es ihr geht, anstelle vom Katzentisch aus wissenschaftlich nicht haltbare Fake News zu verbreiten.