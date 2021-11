Aktualisierte Hamlet-Fassung mit quicklebendigem „revolutionären Geist“

Am Samstag den 6.November fand die Premiere der aktualisierten ‚Hamlet-Fassung‘ des dänischen Regisseurs Tue Biering in den ‚Kammerspielen‘ des Staatstheaters Darmstadt statt. Die ‚Frankfurter Rundschau‘ vom 8. November schrieb dazu unter der Überschrift „Ein Gespenst geht um“ es sei „eine lustige, aber auch schillernde ‚Hamlet‘-Variante." Im Artikel heißt es dann: . „… dass der Geist von Hamlets Vater … ein in sachtem Hessisch zur Revolution aufrufender Vertreter der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands ist, hat Pfiff in einem Stück, dessen Held der berühmteste Zögerer der Weltliteratur ist.“ Diesen „Geist“ kennzeichnete die Kritik der „Main-Spitze“ vom 8. November wie folgt: „Fehlt noch, dass als leninistisches Vater-Gespenst Henrik Kordes und damit ein echtes hessisches MLPD-Mitglied, samt roter Fahne aufmarschiert. …Großer Jubel am Ende für ein wundervoll pralles Spiel, das niemanden kalt lässt.“

Das trifft nach meiner Meinung wirklich zu und wird auch von den bisherigen Besucherinnen von MLPD und ihren Freunden bestätigt.

Überzeugt euch selbst bei den nächsten Aufführungen:

Über Internet Karten vorbestellen beim Staatstheater Darmstadt „Kammerspiele“ jeweils beginn um 19.30 Uhr, Dauer: Ca. zwei Stunden.

An den folgenden Tagen:

Samstag 27. November; Donnerstag 2. Dezember und Samstag 4. Dezember. Im Jahr 2022 dann am Freitag 7. Januar und am Samstag 8. Januar die letzte Vorstellung.

Herzliche Grüße von eurem „revolutionären Geist“ Henrik