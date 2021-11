Angelic Upstarts mit "Solidarity"

In eine Zeit sich weltweit belebender Arbeiterkämpfe und sich stärkender Solidarität passt dieser Song der britischen Band Angelic Upstarts. Die in der Arbeiterklasse verwurzelte Gruppe nahm "Solidarity" im Jahr 1983 auf und widmete es den kämpfenden Arbeitern in Polen. Besonders für die kämpfenden Arbeiter der Lenin-Werft gegen den polnischen Sozialfaschismus General Jaruselskis war es gedacht. Trotz seines Alters hat der Song nicht an Aktualität verloren.